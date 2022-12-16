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Выход спин-оффа «Соколиного глаза» про Эхо откладывается

Источник: Disney+

Шоураннер сериала «Эхо» Мэрион Дейр рассказала, что релиз проекта откладывается. Изначально он должен был выйти летом 2023 года, но в подкасте The Writers Panel Дейр уточнила, что премьера спин-оффа «Соколиного глаза» выйдет только через год.

Съёмки «Эха» стартовали в конце апреля и должны были продлиться до 26 августа. Главную роль в сериале исполняет Алаква Кокс. По сюжету отпустив Соколиного глаза и поссорившись с Кингпином, Эхо возвращается в родной город, чтобы примириться со своим прошлым.

В проекте появятся Винсент Д’Онофрио (Кингпин) и Чарли Кокс (Сорвиголова). Кроме них, в сериале снимаются Зан Маккларнон, Девери Джейкобс, Алексис Капоцци, Кристофер Кок, Чэск Спенсер и Танту Кардинал.

Теги
Эхо
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