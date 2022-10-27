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Чарли Кокс возвращается в форму для роли Сорвиголовы в новом сериале (фото)

Источник: Marvel / Netflix

Какими бы причудливыми ни выглядели трюки Сорвиголовы в «Женщине-Халке», существенную часть из них Чарли Кокс выполнял сам, чем сильно впечатлил создателей, откровенно не привыкших к такому. И в своём новом сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» он намерен продолжать в том же духе — актёр уже приступил к тренировкам с бойцом MMA и тренером Крисом Филдсом, в своё время готовившим его к «Сорвиголове» от Netflix.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Филдс подробно рассказал о том, как сильно его впечатлил Чарли в прошлые разы:

Поначалу я немного колебался, так как привык тренировать бойцов. Но после знакомства с Чарли я быстро понял, что он хочет готовиться именно как боец. Он возвращался в зал после каждой тяжёлой сессии, и я был поражён его трудолюбием и готовностью учиться. Он сразу вписался в команду и его прогресс с самого первого дня был просто безумным.

Теги
ГалереяСорвиголова: Рождённый заново
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