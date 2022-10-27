Чарли Кокс возвращается в форму для роли Сорвиголовы в новом сериале (фото)

Какими бы причудливыми ни выглядели трюки Сорвиголовы в «Женщине-Халке», существенную часть из них Чарли Кокс выполнял сам, чем сильно впечатлил создателей, откровенно не привыкших к такому. И в своём новом сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» он намерен продолжать в том же духе — актёр уже приступил к тренировкам с бойцом MMA и тренером Крисом Филдсом, в своё время готовившим его к «Сорвиголове» от Netflix.

Филдс подробно рассказал о том, как сильно его впечатлил Чарли в прошлые разы: