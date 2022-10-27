Мультсериал «Гаргульи» от Disney обзаведется новым комиксом

Голиаф и его клан возвращаются в новой серии комиксов Gargoyles от издательства Dynamite Entertainment. Новый том приключений каменных защитников человечества станет как и новым сезоном одноименного знаменитого телевизионного анимационного сериала, так и точкой входа для новых поклонников.

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Пафосный синопсис первого выпуска:

СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ИСТОРИИ ОТ СОЗДАТЕЛЯ СЕРИАЛА ГРЕГА ВАЙСМАНА! ЗВЕЗДЫ СЕНСАЦИОННОГО МУЛЬТФИЛЬМА ВОЗВРАЩАЮТСЯ С НОВЫМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ! Много лет назад суеверия и меч правили миром. То было время тьмы. Это был мир страха. Это была ЭПОХА ГАРГУЛИЙ. Камень — днём, воины — ночью. Их предали люди, которых они поклялись защищать... Застывшие в камне с помощью магического заклинания на тысячу лет. Теперь, здесь, на Манхэттене, чары разрушены, и они снова живы! Они — Защитники Ночи! ОНИ — ГАРГУЛЬИ! Создатель «Гаргулий» Грег Вайсман и иллюстратор Джордж Камбадайс заново представляют Манхэттенский клан в полном составе. Хотя современный Нью-Йорк полон достопримечательностей и развлечений, да и каждый член этой мифологической семьи начал идти своим путем, крепость их уз будет проверена на прочность именно тогда, когда все гнусные негодяи со всего мира попытаются украсть редчайшее и самое драгоценное из сокровищ... невылупившееся яйцо гаргульи! Цитата из пресс-релиза

В интервью c ресурсом Comic Book Resources Вайсман сказал, что ему очень нравится работать над проектом:

Я никогда не покидал вселенную «Гаргулий». Я провожу там много времени. Я действительно чувствую, что знаю всех персонажей, до сих пор. Поначалу я чувствовал себя немного заржавевшим, особенно в том, что должен свести сюжетные линии воедино, учитывая, что это комикс. Одна проблема (с сюжетом комикса — прим. «КГ-Портала») эквивалентна одному акту трехструктурного телевизионного эпизода. Так что мне нужно было внести некоторые ментальные коррективы. Но мне нравится думать, что я справился с этим. Грег Вайсман, преодолел все трудности

Камбадайс также поделился:

Я познакомился с «Гаргульями» еще мальчишкой, в то время у меня как раз появилась любовь к жанру фэнтези. Это очень сильные, очень старые существа, сражающиеся на стороне добра против очень богатых и очень коррумпированных злодеев только с помощью кулаков, невидимо летая над мегаполисом. Могли ли они быть настоящими? Никто не знал и не мог этого знать. Мне они нравились. Я имею в виду, чем они могут не нравиться?

Оригинальный мультсериал транслировался с 1994 по 1997 годы силами Walt Disney Television Animation. В отличие от всей остальной продукции мышиного дома, «Гаргульи» отличались запутанным сюжетом, неоднозначными антагонистами и проработкой характеров у многих важных героев.

Первый выпуск Gargoyles выйдет 7 декабря 2022 года. У комикса будет несколько вариантных обложек от таких художников как Дэвид Накаяма, Аманда Коннер, Лучио Паррильо, Лесли «Лейрикс» Ли, Тони Флис и Триш Форстер.