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Чарли Кокс в образе Мэтта Мёрдока на свежих кадрах сериала с Ольгой Куриленко

Совсем скоро Чарли Кокс осчастливит всех поклонников своим возвращением к роли Мэтта Мёрдока в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», ну а до тех пор надо надо как-то зарабатывать на жизнь. Новый проект актёра от Netflix — шпионский триллер «Измена», где компанию ему составили Ольга Куриленко, Уна Чаплин, Киаран Хайндс и Трэйси Айфичор.

Постеры сериала «Измена» Кадры из сериала «Измена» Кадры из сериала «Измена» Кадры из сериала «Измена» Кадры из сериала «Измена» Кадры из сериала «Измена»

Коксу досталась роль ради которой даже не пришлось переодеваться агента M16 Адама Лоуренса, который только что закончил обучение и собирался служить на благо национальной безопасности Великобритании, собирая разведданные. Но все карты ему портит русская шпионка Кара (Куриленко), с которой у него есть общее прошлое. Вопрос лишь в том, кому он будет изменять — жене (Чаплин) или государству?

Создатель мини-сериала — Мэтт Чарман («Шпионский мост»). Премьера всех пяти эпизодов ожидается 26 декабря.

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ГалереяИзмена
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Источник фотографий: Depositphotos

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