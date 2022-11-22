Чарли Кокс в образе Мэтта Мёрдока на свежих кадрах сериала с Ольгой Куриленко

Совсем скоро Чарли Кокс осчастливит всех поклонников своим возвращением к роли Мэтта Мёрдока в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», ну а до тех пор надо надо как-то зарабатывать на жизнь. Новый проект актёра от Netflix — шпионский триллер «Измена», где компанию ему составили Ольга Куриленко, Уна Чаплин, Киаран Хайндс и Трэйси Айфичор.

Коксу досталась роль ради которой даже не пришлось переодеваться агента M16 Адама Лоуренса, который только что закончил обучение и собирался служить на благо национальной безопасности Великобритании, собирая разведданные. Но все карты ему портит русская шпионка Кара (Куриленко), с которой у него есть общее прошлое. Вопрос лишь в том, кому он будет изменять — жене (Чаплин) или государству?

Создатель мини-сериала — Мэтт Чарман («Шпионский мост»). Премьера всех пяти эпизодов ожидается 26 декабря.