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Бэтконфеты и готэмские оргии в трейлере спецэпизода «Харли Квинн» ко Дню святого Валентина

HBO Max выкатил трейлер спецвыпуска «Харли Квинн» ко Дню святого Валентина. В кидеоролике жители Готэма с разной степенью эксцентричности пытаются отпраздновать самое романтичное событие года.

Начинается всё достаточно безобидно: Женщина-кошка дарит Брюсу Уэйну конфеты в виде летучих мышей, Воздушный Змей и Золотой Глайдер рисуют в небе светящееся сердце, ну а Харли Квинн и Ядовитый Плющ просто не могут быть настолько тривиальными и выводят праздник на новый уровень.

Мультсериал продлён на четвёртый сезон. В третьем сезоне Ядовитый Плющ мечтала устроить в Готэме Эдем, Харли Квинн осознала, что не такая уж злодейка, какой себя считала, Глиноликий строит актёрскую карьеру, а Женщина-кошка и Брюс Уэйн ходят на парную психотерапию.

Премьера спецэпизода «Харли Квинн: Очень проблемный День святого Валентина» состоится 9 февраля.

Теги
ВидеоХарли Квинн
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Источник фотографий: Depositphotos

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