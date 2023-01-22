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Сиквел «Сплетницы» закрывается после второго сезона

Источник: HBO Max

HBO Max принял решение закрыть сиквел сериала «Сплетница» после второго сезона, но шоураннер и исполнительный продюсер проекта Джошуа Сафран сдаваться не собирается.

Теперь мы ищем другой дом, но в таком климате это может оказаться тяжёлой битвой, и поэтому, если это конец, по крайней мере, мы вышли на самый высокий уровень.

Первый сезон сиквела и правда доверия не внушал. Концепт был выбран прямо скажем, неудачно — Сплетницей стал не один из «Констанс», а мелочные учителя, завидующие статусу и положению своих богатых учеников. Каст этих «мстителей» — отдельный провал.

Тем не менее во втором сезоне у сериала дела только-только пошли в гору — и он закрылся. По крайней мере, на данный момент о продолжении проекта ничего не известно.

Последний эпизод «Сплетницы» выйдет 26 января.

Теги
Сплетница
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