Сиквел «Сплетницы» закрывается после второго сезона

HBO Max принял решение закрыть сиквел сериала «Сплетница» после второго сезона, но шоураннер и исполнительный продюсер проекта Джошуа Сафран сдаваться не собирается.

Теперь мы ищем другой дом, но в таком климате это может оказаться тяжёлой битвой, и поэтому, если это конец, по крайней мере, мы вышли на самый высокий уровень.

Первый сезон сиквела и правда доверия не внушал. Концепт был выбран прямо скажем, неудачно — Сплетницей стал не один из «Констанс», а мелочные учителя, завидующие статусу и положению своих богатых учеников. Каст этих «мстителей» — отдельный провал.

Тем не менее во втором сезоне у сериала дела только-только пошли в гору — и он закрылся. По крайней мере, на данный момент о продолжении проекта ничего не известно.

Последний эпизод «Сплетницы» выйдет 26 января.