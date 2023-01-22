Телеовощи. Выпуск 480: Буря в штанах

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|04:10 —
|Обсуждение новостей
|36:17 —
|«Велма» (Velma) — 1x01
|44:54 —
|«Фандорин. Азазель» — 1x01
|58:26 —
|«Одни из нас» (The Last of Us) — 1x01
|01:32:46 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x02—04
|01:39:36 —
|«Алиса в Пограничье» — 2x04
|01:45:42 —
|«Роковой патруль» — 4x06
|01:53:06 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x03
|02:06:09 —
|«Горец» — 2x19
|02:11:57 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x13
|02:17:48 —
|«Остаться в живых» — 1x14
|02:24:45 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x06
|02:36:15 —
|«Футурама» — 6x18
|02:45:29 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x11 (финал сезона)
|02:47:59 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x10
|02:55:50 —
|Благодарности спонсорам
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