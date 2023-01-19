Мэттю Риз спешит в суд на постере второго сезона «Перри Мейсона»

«Сила в правде» — сообщает нам известную истину официальный постер второго сезона детективной драмы «Перри Мейсон» с Мэттью Ризом в образе заматеревшего, побитого жизнью сыщика. Продюсерский проект Роберта Дауни-младшего вернутся на канал HBO с новыми эпизодами и новым делом 6 марта.

Перри Мейсон — герой книжной серии Эрла Стэнли Гарднера — едва сводящий концы с концами частный детектив из Лос-Анджелеса, который не так давно вернулся с фронта и пытается привести свою жизнь в порядок. Во втором сезоне Мейсону предстоит расследовать дело об убийстве нефтяного магната.