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Частный сыщик Мэттью Риз возвращается в тизере второго сезона «Перри Мейсона»

Правосудие — иллюзия, правосудия не существует, но Перри Мейсон намерен доказать обратное. Кабельный канал HBO показал тизер второго сезона детективной драмы «Перри Мейсон» с Мэттью Ризом в заглавной роли. Свежие эпизоды продюсерского проекта Роберта Дауни-младшего начнут выходить 6 марта.

Главный герой — едва сводящий концы с концами частный детектив из Лос-Анджелеса, который не так давно вернулся с фронта и пытается привести свою жизнь в порядок. Во втором сезоне Мейсону предстоит расследовать дело об убийстве нефтяного магната.

Теги
ВидеоПерри Мейсон
Комментарии (2)

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