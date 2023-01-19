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СЕРИАЛЫ
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«Женщина-Халк» поборется за победу в премии за лучшие визуальные эффекты

Источник: Disney+

Недавно объявили номинантов премии Visual Effects Society Awards, и среди претендентов на победу засветился сериал «Женщина-Халк». Компания подобралась интересная: Skull & Bones, The Callisto Protocol и «Академия Амбрелла».

С момента выхода первого трейлера экранное воплощение супергероини, мечтающей остаться адвокатом, оценили далеко не все. Впрочем, специалисты по визуальным эффектам проект защищали, мол, VFX там на высшем уровне, просто YouTube «съедает» качество.

Помимо критики визуальных эффектов «Женщину-Халк» обвиняли в неканоничности, но создатель большей части комиксов об этой супергероине считает, что проект, наоборот, самый точный в MCU.

Теги
Женщина-Халк: Адвокат
Комментарии (5)

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