 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Чёрная кошка крадёт что-то очень крутое в новой совместной истории с Мэри Джейн «Кошмарный» бэтмобиль Бена Аффлека из «Лиги справедливости Зака Снайдера» появился в сети (фото) Восхищённая Ана де Армас: актриса решила больше не жаловаться на боль после съёмок с Киану Ривзом Сиськи, мат и угарные вечеринки — свежий трейлер «Вавилона» не даёт заскучать 10 минут геймплея Wo Long: Fallen Dynasty — идейного продолжения Nioh
• • •
 
9
СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
2 863

Самый точный в MCU: создатель комиксов «Женщина-Халк» ответил на критику каноничности сериала

Источник: Disney+

Помимо интересного CGI, в некотором смысле любопытного представления Человека-Быка, Эль Агила, Дикобраза, Сарацина и, что произносить страшнее всего, Сорвиголовы, немалая часть критики «Женщины-Халка» пришлась на то, что сериал далековато ускакал от комиксов.

Создатель большей части из них Дэн Слотт готов возразить.

Я — тот самый парень, который написал больше выпусков «Женщины-Халка», чем кто-либо другой, и прочитал о ней всё, что только можно. Итак, для справки — этот сериал следует комиксам точнее, чем все другие сериалы MCU.

 
Дэн Слотт, знает, о чём говорит

Первый сезон «Женщины-Халка» закончился спором супергероини с гигантским ИИ К.Е.В.И.Н, секундным камео сына Халка Скаара и знакомством Сорвиголовы с родителями Джен.

Продолжения проекта пока не планируется.

Теги
Женщина-Халк: Адвокат
Комментарии (9)

Ещё на эту тему

18Секси-злодейка Джамила Джамил из «Женщины-Халка» мечтает попасть в «Джона Уика»

Тоже интересно

17Зажигательная Аня Тейлор-Джой на съёмках приквела «Безумного Макса» про Фуриосу (фото) 0Рецензия и отзывы на сериал «Король Талсы» 5Новый ролик Atomic Heart посвящён разбору врагов на запчасти 1Ночной променад Криса Эванса и Дуэйна Джонсона на съёмках эпика «Красный» (фото) 8Детектив Жопа раскроет новое преступление в апреле 2023 года

Далее на КГ

30
Аарон Тейлор-Джонсон — новый Джеймс Бонд?
 0
«Несносные пришельцы» — новый трейлер и персонажи для первой части аниме
 5
«16-битная сенсация» — анонс аниме про геймдев начала 90-х
 0
Новая мужская группа 8TURN от MNH Entertainment (много фото)
 49
«Чебурашка» обошёл «Последнего богатыря» и установил новый рекорд отечественного проката
 7
Metacritic назвал лучшие компьютерые игры 2022 года
 0
Восход солнца в лунном свете, или Twice раскрывает подробности предстоящего камбека (фото)
 12
Глава студии Mundfish раскрыл новые детали Atomic Heart
 0
Загадочная дыра манит к себе в новом трейлере Amnesia: The Bunker
 0
Югём из GOT7 отрывается в окружении рыжеволосых красавиц (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Последнее Рождество Брюса Уиллиса в трейлере очередного проходняка «Детектив Найт: Искупление»
 
Игры Мобильный экшен War Thunder Edge готовится к бета-тесту
 
Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре
 
Кино Джеки Чан обещает: «Час пик 4» уже в разработке
 
Кино Экстраординарная жизнь Уитни Хьюстон в трейлере фильма «Я хочу танцевать с кем-то»
 
Экранизация игры The Last of Us показала свежие кадры в сборном трейлере проектов HBO Max
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6ЕВА
 
 
8Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 548: «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Жестокая ночь», первый взгляд на Алису Селезнёву
 
22ЕВА – 510: Легенда аниме-фэндома
 
11Телеовощи – 476: Сила двух цензур
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 547: Конец Снайдервёрса, «Фабельманы», «Банши Инишерина»
 
4Ноль кадров в секунду – 453: Кратос-рассказчик
 
4ЕВА – 509: Запретная романтика и мазохизм
 
4Телеовощи – 475: Шатание иерархии
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru