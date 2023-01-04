Самый точный в MCU: создатель комиксов «Женщина-Халк» ответил на критику каноничности сериала

Помимо интересного CGI, в некотором смысле любопытного представления Человека-Быка, Эль Агила, Дикобраза, Сарацина и, что произносить страшнее всего, Сорвиголовы, немалая часть критики «Женщины-Халка» пришлась на то, что сериал далековато ускакал от комиксов.
Создатель большей части из них Дэн Слотт готов возразить.
Я — тот самый парень, который написал больше выпусков «Женщины-Халка», чем кто-либо другой, и прочитал о ней всё, что только можно. Итак, для справки — этот сериал следует комиксам точнее, чем все другие сериалы MCU.
Первый сезон «Женщины-Халка» закончился спором супергероини с гигантским ИИ К.Е.В.И.Н, секундным камео сына Халка Скаара и знакомством Сорвиголовы с родителями Джен.
Продолжения проекта пока не планируется.
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