Секси-злодейка Джамила Джамил из «Женщины-Халка» мечтает попасть в «Джона Уика»

Актриса Джамила Джамил, проживающая, по её собственному признанию, жизнь своей мечты в окружении марвеловских звёзд, благополучно исполнила злодейскую партию в сериале «Женщина-Халк» и уже фантазирует, куда хотела бы двинуться дальше. Понятное дело, планку занижать нельзя, и Джамил смотрит сразу в нескольких амбициозных направлениях.

В беседе с Collider актриса поведала, в какие киновселенные мечтает проникнуть.

Думаю, на очереди «Звёздные войны». Они в поле моего внимания. Об этом я молюсь по ночам перед сном. Присоединиться к этому франчайзу было бы просто потрясающе. А ещё «Джон Уик». Странно, что я его упомянула? Я была просто раздавлена, когда выяснилось, что «Форсаж» близится к своему финалу, потому что всегда хотела в нём поучаствовать, но я слишком поздно влилась в киноиндустрию. Поэтому сейчас в центре моего внимания «Джон Уик»

Даме явно не хватает экшена. И световых сабель. Правда, Джамила Джамил вряд ли пройдёт тест по физподготовке в экшен-серию Чада Стахелски и компании, но это, конечно, ещё не приговор. Может, от неё там этого и не потребовали бы.