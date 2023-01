Маршрут Джоэла и Элли показали на свежем постере триллера «Одни из нас»

Откуда и куда движутся главные герои постапокалиптического триллера «Одни из нас»? А вот откуда и вот куда — на карте всё видно. Основной маршрут Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) из Остина в Бостон засветили на свежем постере многосерийного проекта кабельного канала HBO.

Второй эпизод адаптации популярной видеоигры The Last of Us о выживании в условиях грибковой эпидемии выходит на канале и его платформах в воскресенье 22 января. Первым сезоном руководят шоураннеры Крэйг Мазин и Нил Дракманн, один из создателей первоисточника.