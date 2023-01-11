Критики оценили сериал по игре The Last of Us

До премьеры одной из главных многосерийных премьер этого года остаются считанные дни, и профессиональных рецензентов уже допустили до просмотра первых эпизодов. Своим мнением критики успели поделиться в сети, поставив первые оценки постапокалиптике «Одни из нас» по игре The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях.

Судя по оценкам на популярных агрегаторах рецензий, критикам сериал очень понравился. На Rotten Tomatoes он набрал 96% одобрения на основе 45 рецензий, на Metacritic — 84 баллов из 100 на основе 23 отзывов.

Забавно, что в отзывах проект хвалят едва ли не за диаметрально противоположные достижения. Одни критики отмечают его верность игре-первоисточнику, вторые радуются тому, как ловко сериал этот первоисточник деконструирует. Вероятно, просто отмечают разные составляющие адаптации.

За постановку, напомним, отвечает в том числе соавтор игры Нил Дракманн. Поэтому любые отступления от первоисточника одобрены и наверняка оправданы высшими целями. А вот зрителям ещё предстоит вынести свой вердикт премьере, чем они и займутся после просмотра первой серии 15 января.