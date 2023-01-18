Роберт Дауни-младший светит голым торсом на съёмках драмы «Сторонник»

Информация о сразу нескольких ролях Роберта Дауни-младшего в многосерийной драме «Сторонник», судя по всему, подтверждается. В сети появились свежие фотографии со съёмочной площадки, на которых актёр перевоплотился из рыжего дедули в более привычный образ. Даже Шерлоком Холмсом из кинодилогии Гая Ричи слегка повеяло.

Съёмки идут в Лос-Анджелесе, а одним из шоураннеров проекта выступает Пак Чхан Ук («Олдбой»). Основой для мини-сериала выступает одноимённый роман Вьет Тан Нгуена. Литературный первоисточник описывают как смесь шпионского триллера с элементами сатиры.

За производство отвечают кабельный канал HBO и известная своими самобытными постановками студия A24.