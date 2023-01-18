 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Вот это зверь! «Чебурашка» оформил 1,4 млрд рублей за четыре дня «Чебурашка» обошёл «Последнего богатыря» и установил новый рекорд отечественного проката Восхищённая Ана де Армас: актриса решила больше не жаловаться на боль после съёмок с Киану Ривзом «Операция „Фортуна“» Гая Ричи опережает его «Джентльменов» по предпродажам билетов Слэшер «Чаки» продлён на третий сезон
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
536

Роберт Дауни-младший светит голым торсом на съёмках драмы «Сторонник»

Информация о сразу нескольких ролях Роберта Дауни-младшего в многосерийной драме «Сторонник», судя по всему, подтверждается. В сети появились свежие фотографии со съёмочной площадки, на которых актёр перевоплотился из рыжего дедули в более привычный образ. Даже Шерлоком Холмсом из кинодилогии Гая Ричи слегка повеяло.

Промо-арт сериала «Сторонник» Промо-арт сериала «Сторонник» Промо-арт сериала «Сторонник»

Съёмки идут в Лос-Анджелесе, а одним из шоураннеров проекта выступает Пак Чхан Ук («Олдбой»). Основой для мини-сериала выступает одноимённый роман Вьет Тан Нгуена. Литературный первоисточник описывают как смесь шпионского триллера с элементами сатиры.

За производство отвечают кабельный канал HBO и известная своими самобытными постановками студия A24.

Теги
Сторонник
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

15Неузнаваемый Роберт Дауни-младший на съёмках драмы «Сторонник» от режиссёра «Олдбоя»

Тоже интересно

0Вариант обложки комикса Dark Ride из серии «Не от Диснея» станет лучшим подарком коллекционеру комиксов на праздники 2Новые сериалы недели: Харрисон Форд, Хелен Миррен и Тимоти Далтон зажгут в приквеле «Йеллоустоуна» 3Настоящее произведение искусства: новый постер мультфильма Гильермо дель Торо «Пиноккио» 2Алая ведьма, Росомаха, Дэдпул и другие вторгаются на обложки комиксов по «Планете обезьян» 1Автор культового Hack/Slash выпустит свой новый комикс про сексуальную горничную-андроида

Далее на КГ

1
Божественный Закари Ливай и его суперсемейка на свежих постерах «Шазама! 2»
 7
«Одни из нас» стал вторым по по количеству зрителей стартом на HBO за последние 13 лет
 14
Зрители продолжают валить на «Чебурашку» — продано больше 13,7 млн билетов
 8
Ченнинг Татум не станет новым Патриком Суэйзи, но сыграет в ремейке драмы «Привидение»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»
 9
Продюсер «Чёрной Пантеры 2» рассказал о страшной травме Летишии Райт
 5
Режиссёр «Джона Уика» стал постановщиком экранизации Rainbow Six с Майклом Б. Джорданом
 2
Marvel возвращается в Китай с «Чёрной Пантерой 2» и «Человеком-муравьём и Осой: Квантоманией»
 4
Автору про забеременевшего Джокера приходится отмазываться перед фанатами и СМИ
 4
«Кадр за кадром» — «Сорвиголова» (Daredevil, 2003)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Diablo IV — CG-трейлер с датой выхода, а также детали монетизации
 
Кино Эпичность во все поля в ролике и на постере фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»
 
Кино Хватит измываться над нашим ребёнком! Дуэйн Джонсон попросил не сравнивать сборы «Чёрного Адама» и «Чёрной Пантеры 2»
 
В стиле Мэрилин Монро: откровенный камбэк (G)I-DLE с клипом Nxde (фото)
 
Кино Без Геймана обойдёмся: Disney не стала привлекать автора к экранизации его бестселлера «История с кладбищем»
 
Бэтмену придётся работать с Джокером в комиксе Batman & The Joker: The Deadly Duo
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
4Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
23ЕВА – 511: (Не)херовая мера измерения
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru