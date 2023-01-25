Боб Оденкёрк и 33 несчастья в тизере сериала «Счастливчик Хэнк»

У нового персонажа Боба Оденкёрка сложности кругом — и на работе, и в личной жизни, да и сам он человек непростой. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер мини-сериала «Счастливчик Хэнк» по роману Straight Man Ричарда Руссо, который числится одним из шоураннеров адаптации.
Премьера восмисерийной драмеди состоится 19 марта.
-
- 0
- 106
- Поделиться
-
Уильям Генри Деверо младший (Оденкёрк) возглавляет кафедру английской филологии из страдающего от недофинансирования колледжа в Пенсильвании. Главный герой, как и его учебное заведение, переживает не лучшие времена. Вдобавок его супруга Лили (Мирей Инос) — завуч одной из местных школ — начинает сомневаться в своём выборе жизненного пути.
В команду шоураннеров также входят Аарон Зельман («Кремниевая долина») и Пол Либерштейн («Офис»). Среди исполнительных продюсеров замечены режиссёр Питер Фаррелли («Зелёная книга») и Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: