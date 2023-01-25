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Боб Оденкёрк и 33 несчастья в тизере сериала «Счастливчик Хэнк»

У нового персонажа Боба Оденкёрка сложности кругом — и на работе, и в личной жизни, да и сам он человек непростой. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер мини-сериала «Счастливчик Хэнк» по роману Straight Man Ричарда Руссо, который числится одним из шоураннеров адаптации.

Премьера восмисерийной драмеди состоится 19 марта.

Уильям Генри Деверо младший (Оденкёрк) возглавляет кафедру английской филологии из страдающего от недофинансирования колледжа в Пенсильвании. Главный герой, как и его учебное заведение, переживает не лучшие времена. Вдобавок его супруга Лили (Мирей Инос) — завуч одной из местных школ — начинает сомневаться в своём выборе жизненного пути.

В команду шоураннеров также входят Аарон Зельман («Кремниевая долина») и Пол Либерштейн («Офис»). Среди исполнительных продюсеров замечены режиссёр Питер Фаррелли («Зелёная книга») и Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).

Теги
ВидеоСчастливчик Хэнк
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Подкасты
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