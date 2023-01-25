Звезда «Как я встретил вашу маму» возвращается, чтобы спасти загнивающий спин-офф сериала

Кажется, у создателей сериала «Как я встретила вашего папу», никому не нужного спин-оффа легендарного ситкома, закончились все козыри. Одними отсылками зрителей не удержишь, и звёзды «Как я встретил вашу маму» в качестве камео тоже принципиально проблему не решают. Пришлось привлекать тяжёлую артиллерию — Нил Патрик Харрис вернётся к роли Барни Стинсона, причём насовсем (как минимум, на сезон).

У актёра не то чтобы был выбор — другой сериал Харриса, о том, как тяжело быть престарелым геем в Нью-Йорке, ценителей не нашёл. Да и вообще роли геев, сами понимаете, на дороге не валяются, а конкуренция и без того высока. Актёр уже засветился в премьерном эпизоде второго сезона и, как рассказали создатели сериала Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, продолжит это делать, а дальнейшие серии раскроют, как же он связан с главной героиней в исполнении Хилари Дафф.

Раньше там уже успела засветиться Коби Смолдерс, но всего на один эпизод. Главные же роли в мультирасовом спин-оффе исполняют Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Сурадж Шарма, Тиен Трэн и Том Эйнсли, а в качестве рассказчицы, постаревшей Софи из 2050 года, выступает Ким Кэтролл.