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Новый «Сорвиголова» получил сценаристок «Стрелы» и «Флэша»

Источник: Marvel

Ребут нетфликсовского «Сорвиголовы», получивший название «Сорвиголова: Рождённый заново», формирует свою сценарную команду — в творческий коллектив сериала для видеосервиса Disney+ записались Джилл Бланкеншип («Стрела», «Последний корабль», «Наоми») и Грейнн Годфри («Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня»).

Послужной список авторов как бы советует зрителям поумерить свой энтузиазм по поводу «Рождённого заново», если оный у кого-либо ещё присутствовал. Фанаты Arrowverse в расчёт не идут — возможно, они и составят костяк нового фандома диснеевского Мэтта Мёрдока.

Чарли Кокс вернётся к заглавной роли, как и Винсент Д’Онофрио — к роли Кингпина. Недавно в актёрский состав сериала влилась Никки М. Джеймс. Премьера запланирована на весну 2024-го.

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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