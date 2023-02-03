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Реальный панк-рок и сказочный мир в первом трейлере сериала «Король и Шут»

Буквально на прошлой неделе стало известно, когда стартует сериал «Король и Шут» о становлении одноимённой музыкальной группы. А уже сегодня создатели представили на суд общественности дебютный трейлер проекта.

В ролике можно заметить не только обыденную питерскую реальность конца 80-х и 90-х, когда основатели познакомились с Михаилом Горшеневым, которому предстоит в будущем стать лицом группы, но и обещанный мир фантазий. Сказочная часть сериала основана на творчестве коллектива: фронтменам Князю и Горшку предстоит долгое странствие, где они повстречают персонажей своих песен. Камео Андрея Князева, вокалиста «КиШ» и продюсера сериала, прилагается.

Авторы обещают, что сериал охватит весь творческий путь рокеров от знакомства музыкантов до смерти Горшенева, после которой группа фактически перестала существовать. В центре сюжета — непростые отношения участников, тернистый путь к успеху, испытание медными трубами, концерты и музыка.

Режиссёром выступает Рустам Мосафир («Скиф»), а за сценарий отвечает Дмитрий Лемешев («Проект «Анна Николаевна»). Главные роли исполнили Влад Коноплёв (Андрей «Князь» Князёв) и Константин Плотников (Михаил «Горшок» Горшенев). Других музыкантов сыграют Даниил Вахрушев (Балу), Илья Ловкий (Поручик), Данила Рассомахин (Яша), Ян Ильвес (Ренегат), Васса Бокова (Маша).

Теги
ВидеоКороль и Шут
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Источник фотографий: Depositphotos

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