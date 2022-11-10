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Сериал «Король и Шут» завершил съёмки (фото)

Музыкальная история на грани сказки и реальности — целый мир культовой группы «Король и Шут» — в следующем году пожалует на малые экраны в формате сериала. Оный только что завершил съёмки, начавшиеся летом, и видеосервис «Кинопоиск» делится закадровыми фото проекта, срежиссированного Рустамом Мосафиром («Скиф»). Андрей Князев числится в продюсерах «Короля и Шута».

Промо-арт сериала «Король и Шут» Промо-арт сериала «Король и Шут» Промо-арт сериала «Король и Шут» Промо-арт сериала «Король и Шут»

В восьмисерийном сериале Михаила Горшенёва (Горшка) играет Константин Плотников, Андрея Князева (Князя) — Влад Коноплёв, Александра Балунова (Балу) — Даниил Вахрушев, Александра Щиголева (Поручика) — Илья Ловкий, Якова Цвиркунова — Данила Рассомахин, Александра Леонтьева (Ренегата) — Ян Ильвес, а Марию Нефёдову — Васса Бокова.

Промо-арт сериала «Король и Шут» Промо-арт сериала «Король и Шут» Промо-арт сериала «Король и Шут» Промо-арт сериала «Король и Шут» Промо-арт сериала «Король и Шут» Промо-арт сериала «Король и Шут»
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ГалереяКороль и Шут
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Источник фотографий: Depositphotos

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