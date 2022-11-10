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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Спецэпизод «Симпсонов» на Хэллоуин побил многолетний рекорд просмотров

Источник: FOX

Аналитическая контора Nielsen отчиталась о том, какие программы кабельные абоненты смотрели чаще всего. Семейка Симпсонов оказалась на втором месте, уступив только национальной трансляции бейсбола. Долгоиграющие анимационные приключения сумели обойти такие хиты телевизионной сети, как «911» и шоу талантов «Певец в маске».

Традиционный эпизод на Хэллоуин «Симпсоны» выпускают с 1989-го года. Нынешний «Дом ужасов на дереве XXXIII» стал пародией на австралийский хоррор «Бабадук», аниме «Тетрадь смерти» и недавно закрывшийся сериал «Мир Дикого Запада».

К слову, в Nielsen Ratings отметили, что «Симпсонам» удалось-таки вернуть часть зрителей после не самых удачных прошлых сезонов. В этом году совокупная аудитория составила 4,4 млн человек только в США, что для мультсериала, идущего 33 года подряд без перерывов, беспрецедентный успех.

Теги
Симпсоны
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