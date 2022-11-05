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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Мир Дикого Запада» — всё. HBO закрыл сериал на четвёртом сезоне

Источник: HBO

Кабельный канал HBO решил попрощаться с технотриллером «Мир Дикого Запада» на четвёртом сезоне. Это при том что пятый сезон таки планировался, о чём в одном из летних интервью сообщал участник основного каста Эд Харрис. Однако нынче проект Джонатана Нолана и Лизы Джой официально мёртв.

По информации Deadline, основному актёрскому составу, заключившему договора с гарантированной выплатой, HBO заплатит за пятый сезон. Пусть его никогда и не снимут. Причина закрытия почти наверняка кроется в падении рейтингов из-за постепенного остывания зрительского интереса к сериалу.

Четвёртый сезон стартовал в конце июня и продолжил сюжетную линию третьего, оставив надежду на продолжение, но не срослось. Помимо Харриса в сериале снимались Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Тэнди Ньютон, Аарон Пол, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Люк Хемсворт, Анжела Сарафян, Аарон Стэнфорд и Ариана Дебос.

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