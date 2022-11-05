В сиквеле «Джентльменов» Гая Ричи снимутся Винни Джонс и Джанкарло Эспозито

Многосерийное продолжение «Джентльменов» Гая Ричи оформило свой основной актёрский состав. В каст криминальной истории для Netflix вошли давний приятель режиссёра Винни Джонс («Большой куш»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Дэниэл Ингс («Инстинкт»), Джоэли Ричардсон («Песочный человек») и Питер Серафинович («Тик»).

Главная роль в восьмисерийном проекте отошла Тео Джеймсу («Дивергент»), который сыграет Эдди Холстеда, унаследовавшего от отца внушительное поместье, которое, как позже выяснилось, стоит на вершине «травяной» империи легендарного Майки Персона.

Джонс сыграет Джеффа Сикомба, смотрителя поместья. Скоделарио досталась партия Сьюзи Гласс, любовного интереса Эдди. Именно Сьюзи присматривает за наркобизнесом Пирсона. Ингсу досталась роль старшего брата Эдди — Фредди Холстеда, задолжавшего опасным людям. Ричардсон сыграет леди Сабрину, мать Эдди и Фредди. Роль Эспозито пока не раскрывают.

Ричи выступает создателем сериала, сосценаристом и исполнительным продюсером. Он также обещался срежиссировать первый и второй эпизоды. Соавтором сценария выступает Мэттью Рид. Производством заведует Miramax TV. Съёмки начинаются 7 ноября в Лондоне.