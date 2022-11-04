Наш ответ «Игре в кальмара» — пародия «СамоИрония судьбы!» с Галустяном и Батрудиновым (фото)

До новогодних праздников остаётся каких-то два месяца — самое время готовить соответствующий контент, чем и занялся главный развлекательный канал страны «ТНТ». И дабы подогреть зрительский интерес, даже фото со съёмок проекта опубликовал — теперь вы знаете, к чему готовиться. На зимние праздники отечественный вещатель готовит зрителям пародийную комедию с Михаилом Галустяном и Тимуром Батрутдиновым.

И казалось бы, название прозрачнейшим образом намекает, на что пародия. Но не тут-то было. Оказывается, как минимум частично фильм спародирует южнокорейский Netflix «Игра в кальмара». Как это сочетается с реалиями пародийной «Иронии судьбы», декорации которой тоже засвечены на фото, пока большая тайна. Но всегда можно поспекулировать на эту тему, если есть желание и свободное время, которого не жалко.

Точной премьерной даты у комедии пока нет. В актёрском составе постановки также значатся Павел Воля, Азамат Мусагалиев и другие обитатели «ТНТ».