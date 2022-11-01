Кристин Милиоти сыграет с Колином Фарреллом в cпин-оффе «Бэтмена» о Пингвине

В готэмском «Пингвине» с Колином Фарреллом в титульной роли случилось мощное усиление каста — в актёрский состав сериала на главную женскую роль записалась Кристин Милиоти («Игрушка для взрослых»). Она сыграет Софию Фальконе, дочь мафиози Кармайна Фальконе, которого в фильме сыграл Джон Туртурро.

Официального синопсиса у проекта HBO Max по-прежнему нет, но предполагается, что события криминальной драмы развернутся сразу же после всего, что произошло в «Бэмене» Мэтта Ривза.

Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна») срежиссирует первый и второй эпизоды, а также выступит в качестве исполнительного продюсера, как и Ривз. За производственный процесс отвечает студия Warner Bros. Television.