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Первоисточник: whatsondisneyplus.com Прямая ссылка на новость:

Возвращение в «Зверополис»: герои мультяшного детектива снова на экранах (трейлер)

Полнометражный мультфильм «Зверополис» вышел в 2016 году. Необычный город и его жители полюбились многим зрителям, и создатели решили, что шоу должно продолжаться, поэтому 9 ноября на платформе Disney+ стартовал сериал «Зверополис+».

Режиссёрское кресло поделили Трент Корри и Джози Тринидад. В оригинальной озвучке можно услышать голоса Бонни Хант, Леи Лэтэм, Кристен Белл и других.

В каждой из шести серий появятся уже знакомые зверушки. Например, в эпизоде «Быстрый ужин» ленивец Блиц вновь продемонстрирует «скорость без границ». Свои короткометражные истории будут у Мистера Бига с его дочерью Фру Фру, капитана Буйволсона с Когтяузером, жулика Дюка и главной героини полного метра — отважной полицейской Джуди Хопс.

Теги
ВидеоЗверополис+
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Источник фотографий: Depositphotos

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