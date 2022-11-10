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«Мифический квест» раньше и сейчас — узнаем разницу в ролике о создании третьего сезона

Гении игровой индустрии готовы к новым свершениям, но работают по старым лекалам, по крайней мере, во всём, что касается профессиональных взаимоотношений. Да и в личном плане их отношения не то чтобы сильно изменились. В сети появился ролик о создании третьего сезона «Мифического квеста», стартующего уже послезавтра — 11 ноября.

Участники основного каста по сути пересказывают синопсис продолжения, правда. не забыв добавить пару-тройку интересных деталей о своих персонажах и их перспективах.

Иэн (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) трудятся над новым проектом вместе с Даной (Имани Хаким). Дэвид (Дэвид Хорнсби) в отсутствие «родителей» руководит «Мифическим квестом», а Джо (Джесси Эннис) ему помогает. Кэрол (Наоми Экперигин) разбирается со своими новыми обязанностями, а Рэйчел (Эшли Бёрч) — со своими моральными ориентирами. Брэд (Дэнни Пуди) вышел из тюрьмы и вернулся в коллектив в качестве уборщика. В общем, все при деле.

Теги
ВидеоМифический квест
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Источник фотографий: Depositphotos

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