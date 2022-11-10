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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Disney+ случайно анонсировал короткометражку с участием Грогу

Источник: Disney+

Сразу на нескольких англоязычных порталах о кино появилась информация, что Малыш Йода обзаведётся собственным короткометражным мультфильмом. По крайней мере, так решили фанаты «Звёздных войн», успевшие засечь странный анонс на данный момент неизвестного проекта под названием Grogu and Dust Bunnies.

Диснеевские сотрудники спешно удалили все публикации, но пользователей Reddit уже не остановить. Самая популярная версия гласит, что нас ждёт эдакий коллаж в духе прошлогодних Zenimation и Galaxy of Sounds. Оба проекта — перемонтированные кадры без диалогов, но с медитативным саундтреком из звуков киновселенной.

Осталось дождаться 12 ноября, на трёхлетнюю годовщину «Мандалорца» боссы Disney пообещали выкатить поклонникам немало сюрпризов.

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