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Стала известна дата выхода сериала «Король и Шут»

Источник: «Кинопоиск»

Прошедшее на днях мероприятие Bubble Comic Con 2023, как и положено подобной тусовке, принесло множество новостей и анонсов. Среди прочего, «Кинопоиск» назвал дату выхода сериала «Король и Шут», посвящённого творческому пути одноимённого музыкального коллектива. Первый эпизод восьмисерийного проекта будет доступен зрителям уже через месяц — 2 марта.

Сериал расскажет о реальных событиях, благодаря которым питерские панки достигли вершины музыкального Олимпа. Но кроме погружения в творческие будни, зрителей ожидает ещё кое-что: Андрей «Князь» Князев, вокалист группы и продюсер сериала, подтвердил, что в повествование будут вплетены сказочные элементы. Некоторые композиции обретут визуальное воплощение в вымышленном мире, где главные герои, Горшок и Князь, спасают принцессу и встречают персонажей своих песен.

За постановку «Короля и Шута» отвечает режиссёр Рустам Мосафир («Скиф»), а сценарий написал Дмитрий Лемешев («Проект «Анна Николаевна»). Андрея Князева сыграет Влад Коноплёв («Пиковая дама: Зазеркалье»), а партию Михаила «Горшка» Горшенёва исполнит Константин Плотников («Союз спасения. Время гнева»). Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес и Васса Бокова воплотят остальных участников группы.

Теги
Король и Шут
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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