Закадровые Мурзилки Выпуск 1: Bubble Comics Con

Комикс-раздел побывал на Bubble Comics Con 2023 — фестивале комиксов, кино, сериалов, мультсериалов, косплея и всего остального. Получилось ли у мероприятия стать настоящей заменой Comic Con Russia и «Игромиру»? Ответ — в нашем видеоотчете.
Комикс-раздел побывал на Bubble Comics Con 2023 — фестивале комиксов, кино, сериалов, мультсериалов, косплея и всего остального. Получилось ли у мероприятия стать настоящей заменой Comic Con Russia и «Игромиру»? Ответ — в нашем видеоотчете.
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