 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман отвечает на просьбы о новой серии: «Никогда не говори „никогда“» С Найтвингом произошло то, чего фанаты ждали давно Женщина и паук: официальный логотип фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 января Сиквел «Майора Грома» анонсирован официально — первые подробности и новые герои
• • •
 
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
285

Закадровые Мурзилки Выпуск 1: Bubble Comics Con

Комикс-раздел побывал на Bubble Comics Con 2023 — фестивале комиксов, кино, сериалов, мультсериалов, косплея и всего остального. Получилось ли у мероприятия стать настоящей заменой Comic Con Russia и «Игромиру»? Ответ — в нашем видеоотчете.

 
Теги
КомиксыBubble Comics
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

23Сиквел «Майора Грома» анонсирован официально — первые подробности и новые герои 5Издательство Bubble объявило дату следующего Bubble Comics Con

Тоже интересно

30«Чебурашка» снова обошёл «Аватара» и установил рекорд по количеству проданных билетов 43Суперсолдат — последняя надежда человечества в трейлере фантастического экшена от режиссёра «Поезда в Пусан» 12Поехали! Официально начались съёмки экранизации видеоигры «Гран Туризмо» (фото) 11Все герои на виду — загадочные персонажные постеры сериала «1899 год» 4Маньяк-миллиардер и убитые девочки в трейлере триллера «Комплекс бога»

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на игру SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake
 0
«Синдуальность» — авторы и сэйю аниме про разборки людей, монстров и искусственного интеллекта в постапокалипсисе
 5
Подвинься, Дэниэл Крэйг! Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер расследуют преступление в трейлере «Загадочного убийства 2»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 4
Джеки Чан и тонна фиговой анимации в трейлере семейного фильма «Рыцарь теней»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 23–29 января
 4
Суперкотик Марио против Донки Конга в новом тизере анимационного фильма
 9
Майкл Б. Джордан пытается избить своё прошлое в новом ролике «Крида 3»
 22
Трейлер «Бугимена» Стивена Кинга напоминает — не заглядывайте под кровать!
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 23–29 января
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Лжец, Лжец» — тизер и другие подробности аниме про школьников-обманщиков и их хитрые планы
 
Том Круз над бездной: «Миссия невыполнима 7» внедряется в кинотеатры IMAX (видео)
 
Ядовитый Плющ убивает и съедает классического злодея DC
 
Аниме Детектив Жопа раскроет новое преступление в апреле 2023 года
 
Аниме «Страна песков» — анонс и тизер аниме-фильма по манге автора «Жемчуга дракона»
 
Аниме «Ироха из Академии криптографии» — автор манги «Ящик Медаки» возвращается в Weekly Shounen Jump
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
11Телеовощи – 481: Ориентация по кубикам
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 
2Ноль кадров в секунду – 458: Личный автоподкаст «Ноль километров в час»
 
4ЕВА – 513: Дропы и переносы
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru