 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Невеста чародея» — трейлер и дата выхода второго сезона «Очень странные дела» против «Уэнсдэй»: топ самых популярных сериалов Netflix Новое оружие Локи может стать величайшей угрозой для вселенной Marvel Тор вынужден сражаться с самим Доктором Думом в своей текущей истории
• • •
 
СЕРИАЛЫ
92

«Король и Шут» зажигает на сцене — свежие кадры из сериала

Питерские панки и их страшные сказки обязательно когда-нибудь ворвутся на наши малые экраны, но пока неясно, когда. Видеосервис «Кинопоиск» выпустил подборку свежих кадров из сериала «Король и Шут», съёмки которого завершились в ноябре. Проект пребывает на стадии постпроизводства, и никакой свежей информации о дате премьеры пока не поступало.

Кадры из сериала «Король и Шут» Кадры из сериала «Король и Шут» Кадры из сериала «Король и Шут» Кадры из сериала «Король и Шут»

Восьмисерийный сериал снял Рустам Мосафир («Скиф»), а фронтмен и автор песен «КиШ» Андрей Князев состоит в команде продюсеров проекта. Составить мнение о сериале пока сложно — можно лишь порассуждать о внешней схожести актёров и тех, кого они играют.

Кадры из сериала «Король и Шут» Кадры из сериала «Король и Шут»

Напомним, Михаила Горшенёва (Горшка) играет Константин Плотников, Андрея Князева (Князя) — Влад Коноплёв, Александра Балунова (Балу) — Даниил Вахрушев, Александра Щиголева (Поручика) — Илья Ловкий, Якова Цвиркунова — Данила Рассомахин, Александра Леонтьева (Ренегата) — Ян Ильвес, а Марию Нефёдову — Васса Бокова.

Теги
ГалереяКороль и Шут
Комментарии

Ещё на эту тему

22Сериал «Король и Шут» завершил съёмки (фото) 24Камнем по голове. «Кинопоиск» начал снимать сериал о группе «Король и Шут»

Тоже интересно

25Новые фильмы недели: «Аватар 2» и «Операция „Фортуна“» 0Вскрываем Монополии ради экологии в пятом выпуске 1«Легенда о витюбере: Как я завирусилась, забыв выключить стрим» — анонс производственной драмы из жизни тружеников интернета 12Чёрная эльфийка и Лютик — постер и открывающая сцена приквела «Ведьмака» 10Телеканал The CW принёс новым владельцам многомиллионные убытки

Далее на КГ

0
Неожиданное нападение! Ужастик «М3ГАН» поджидает вас на цифровых платформах
 1
Срочно начинайте оскаровскую кампанию! Свежий ролик фильма «Кокаиновый медведь»
 6
Позор «Оскара 2023»: ни одной женщины-режиссёра в номинантах
 0
Следователи-сексисты и кошмарный маньяк в трейлере детективного триллера «Фишер»
 3
Кевин Файги стоит горой за фильмы Marvel и отвечает критикам кинокомиксов
 4
«Жестокая ночь 2» познакомит зрителей с мифологией Санты: эльфами, резиденцией и женой
 2
Бэтконфеты и готэмские оргии в трейлере спецэпизода «Харли Квинн» ко Дню святого Валентина
 18
Второй эпизод «Одни из нас» поставил новый рекорд
 38
Номинанты «Оскара 2023»: «Всё, везде и сразу», «Банши Инишерина» и «На Западном фронте без перемен»
 0
ЕВА-513: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Звезда «Чёрной Пантеры» вступилась за Marvel в ответ на критику Мартина Скорсезе
 
Игры Мобильный экшен War Thunder Edge готовится к бета-тесту
 
Мэгги и Ниган в мёртвом городе — первый тизер свеженького спин-оффа «Ходячих мертвецов»
 
Пятый сезон «Йеллоустоуна» установил новый рекорд
 
Кино «Операция „Фортуна“» Гая Ричи опережает его «Джентльменов» по предпродажам билетов
 
Кино «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона раскрывает свою магию в ролике о создании фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
4Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru