«Король и Шут» зажигает на сцене — свежие кадры из сериала

Питерские панки и их страшные сказки обязательно когда-нибудь ворвутся на наши малые экраны, но пока неясно, когда. Видеосервис «Кинопоиск» выпустил подборку свежих кадров из сериала «Король и Шут», съёмки которого завершились в ноябре. Проект пребывает на стадии постпроизводства, и никакой свежей информации о дате премьеры пока не поступало.

Восьмисерийный сериал снял Рустам Мосафир («Скиф»), а фронтмен и автор песен «КиШ» Андрей Князев состоит в команде продюсеров проекта. Составить мнение о сериале пока сложно — можно лишь порассуждать о внешней схожести актёров и тех, кого они играют.

Напомним, Михаила Горшенёва (Горшка) играет Константин Плотников, Андрея Князева (Князя) — Влад Коноплёв, Александра Балунова (Балу) — Даниил Вахрушев, Александра Щиголева (Поручика) — Илья Ловкий, Якова Цвиркунова — Данила Рассомахин, Александра Леонтьева (Ренегата) — Ян Ильвес, а Марию Нефёдову — Васса Бокова.