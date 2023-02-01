«Ван-Пис» от Netflix показал свои постеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный промо-арт игровой адаптации культового аниме «Ван-Пис». Напомним, в творческую команду сериала затесались люди, подарившие нам игровую адаптацию «Ковбоя Бибопа», поэтому держитесь!

Десятисерийный первый сезон приключенческого сериала о неутомимых пиратах появится на малых экранах в этом году, но точной даты выхода пока нет.

Капитана команды Пиратов Соломенной шляпы Манки Д. Луффи сыграл Иньяки Годой, а членов его команды Ророноа Зоро — Макенью, Нами — Эмили Радд, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Сандзи — Таз Скайлар.

Шоураннером выступает Стивен Маеда («Остаться в живых», «Обмани меня»). За сценарий отвечает Том Хиндман («Харли Квин»). Исполнительными продюсерами числятся Мэтт Оуэнс, Эйитиро Ода, Марти Адельштейн, Бекки Клементс и Тецу Фудзимура.