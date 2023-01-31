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Приквел «Чудо-женщины» в стиле «Игры престолов» — Джеймс Ганн анонсировал сериал об амазонках DC

Источник: Warner Bros.

Громкие анонсы по экранной вселенной DC не ограничились полнометражками. Главы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран объявили о запуске в разработку сериала «Потерянный рай» для стримингового сервиса HBO Max. Проект послужит предысторией сольных фильмов «Чудо-женщина».

Имеется даже краткое описание сюжета. Сафран и Ганн обещают историю в духе «Игры престолов». В центре истории — легендарная Темискира, родина амазонок и место, где родилась Чудо-женщина. Драма сосредоточится на политических интригах, бурлящих в этом сугубо женском обществе. Зрители узнают, какая грязная правда скрывается за играми во власть на изолированном от большого мира острове.

События сериала развернутся до рождения Дианы, она в проекте никак не фигурирует. Творческой команды у сериала пока нет.

Теги
Чудо-женщинаПотерянный рай
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