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КИНО
СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
277

Все киношные и сериальные планы DC на ближайшие 10 лет за 6 минут (видео)

Когда-то простой парень Джеймс Ганн, умеющий как никто другой шутить в социальных сетях и снимать любопытные художественные ленты, теперь дорос до божественного статуса распорядителя киновселенных. Увы, Кевин Файги не отдаёт Marvel, поэтому нашему герою пришлось брать DC.

Ганн обещал в январе поведать, что именно стоит ждать от фильмов, сериалов и анимационных картин по мотивам комиксов DC в ближайшие 10 лет. И сдержал слово.

Сперва он рассказал, как им повезло, что впереди их ждут хорошие, но плохо связанные между собой фильмы, а после премьеры «Флэша» изменится всё. И мир DC заиграет новыми красками:

Теги
ВидеоФлэш
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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