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Сплошная вакханалия в трейлере комедии «Беспринципные в деревне»

Единение с природой в особо крупных масштабах. В сети появился трейлер комедии «Беспринципные в деревне» — полнометражного продолжения сериала с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной и другими небезызвестными актёрами. На широкие экраны картина по сценарию Александра Цыпкина выходит 2 марта.

Отставной генерал Хадяков решает отметить своё 60-летие с размахом — в настоящей русской деревне со всеми прелестями аутентичного отдыха поближе к природе. Само собой, «элита» умудряется упустить шанс отпраздновать юбилей с комфортом, потому что быстро настраивает против себя местных и несёт за это заслуженное наказание.

В постановке также задействованы Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Александр Балуев и Ирина Пегова.

Постер прилагается:

Постеры фильма «Беспринципные в деревне»
Теги
ВидеоБеспринципные в деревне
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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