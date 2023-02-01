Сплошная вакханалия в трейлере комедии «Беспринципные в деревне»

Единение с природой в особо крупных масштабах. В сети появился трейлер комедии «Беспринципные в деревне» — полнометражного продолжения сериала с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной и другими небезызвестными актёрами. На широкие экраны картина по сценарию Александра Цыпкина выходит 2 марта.

Отставной генерал Хадяков решает отметить своё 60-летие с размахом — в настоящей русской деревне со всеми прелестями аутентичного отдыха поближе к природе. Само собой, «элита» умудряется упустить шанс отпраздновать юбилей с комфортом, потому что быстро настраивает против себя местных и несёт за это заслуженное наказание.

В постановке также задействованы Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Александр Балуев и Ирина Пегова.

Постер прилагается: