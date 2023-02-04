«Пенниуорт» закрыт на третьем сезоне

Сериал «Пенниуорт» перебрался на HBO Max и сменил название на «Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена» только для того, чтобы тут и завершиться. Вслед за остальными старыми проектами по вселенной DC приквел сюжетов о Бэтмена приказал долго жить, продержавшись три сезона.

Сериал рассказывал о молодости будущего верного помощника Брюса Уэйна — Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). Покончив с военной службой, ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию, а также заводит важнейшее знакомство в своей жизни с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж).

За проект на правах основного сценариста и шоураннера отвечал небезызвестный Бруно Хеллер («Рим», «Готэм»).