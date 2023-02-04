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«Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио вернутся на второй сезон

Источник: AMC

Не то чтобы пользующийся бешеной популярностью мистический триллер «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио в главной роли всё же получил продление на второй сезон. кабельный канал AMC, очевидно, всерьёз настроен выстраивать экранную готическую вселенную Энн Райс.

Съёмки продолжения стартуют позже в этом году и будут проходить в Новом Орлеане. В планах — создать кроссовер с куда более удачным соседом по вселенной «Интервью с вампиром». Как это будет реализовано, пока не сообщается.

Даддарио играет блестящего нейрохирурга Роуэн, обнаруживающую в себе пугающие силы. Вскоре главная героиня выясняет, что относится к древнему роду могущественных ведьм Нового Орлеана. Ей предстоит принять своё наследие и столкнуться с пугающей сущностью Лешером, связанным с её семьёй давними мрачными узами.

В сериале также снимаются Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса. Сценарий пишут соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг (она же шоураннер проекта) и Мишель Эшфорд.

Теги
Мэйфейрские ведьмы
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