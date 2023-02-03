«Вампиры средней полосы» продлены на третий сезон

Вампирская драмеди от START продолжает пользоваться популярностью у зрителей, поэтому отечественный видеосервис не стал тянуть с хорошими для поклонников новостями — сериал «Вампиры средней полосы» официально продлён на третий сезон.

Во втором сезоне патриарху смоленского вампирского семейства Святославу Вернидубовичу и его домочадцам пришлось разбираться с последствиями событий первого сезона, а также реагировать на новые угрозы. К тому же под его опеку попала маленькая Мила — девочка с тайной.

Ну а для тех, кто хочет просветиться на предмет волшебного воскрешения, случившегося во втором сезоне, имеется ролик о закулисной магии: