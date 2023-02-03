«Список смертников» получил второй сезон и приквел

Стриминговый сервис Amazon продлил экшен-триллер «Список смертников» на второй сезон. Премьера сериала Антуана Фукуа с Крисом Праттом в главной роли состоялась прошлым летом, и с тех пор о его судьбе ничего конкретного не сообщалось, зато теперь бонусом к новостям о продлении стал анонс спин-оффа о бывшем напарнике главного героя, которого в первом сезоне сыграл Тейлор Китч.

В сольном сериале-приквеле Китч продолжит играть Бена Эдвардса, морпеха и лучшего друга главного героя истории.

Взвод морпеха Джеймса Риса (Пратт) при выполнении тайной операции попал в засаду и был уничтожен. Рис — единственный выживший — возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся, а последующие события вынуждают его взяться за собственное расследование и поверить в существование тайного заговора вокруг провалившейся спецоперации.

В первом сезоне экранизации романа Джека Карра сыграли Джай Кортни, Райли Кио, Констанс Ву, Джей Ди Пардо, Джинн Трипплхорн, Патрик Шварценеггер и Шон Ганн. Фукуа и Пратт состоят в команде исполнительных продюсеров проекта.