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Время прощаться! Реймонд Реддингтон уходит на покой в трейлере финального сезона «Чёрного списка»

Десять лет назад Джеймс Спейдер был в полтора раза тоньше и носил волосы. Но потом случился «Чёрный список», на целую декаду превративший его в самого разыскиваемого преступника мира и, предположительно, отца мать Элизабет Кин — Реймонда Реддингтона. Но всё хорошее когда-нибудь кончается... и с «Чёрным списком» это случилось много лет назад. Теперь же настало время навсегда попрощаться со зрителями — хит NBC завершится десятым сезоном, который стартует 26 февраля.

Смотрим трейлер и пускаем скупую мужскую слезу.

Вместе со Спейдером до конца сумели продержаться только Диего Клаттенхофф, Хишам Тафик, Гарри Ленникс и Дина Касимова.

Теги
ВидеоЧёрный список
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Источник фотографий: Depositphotos

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