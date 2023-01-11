«Золотой Глобус 2023»: «Дом дракона» признан лучшим драматическим сериалом

Голливудская ассоциация иностранной прессы раздала «Золотые Глобусы» лучшим сериалам года, и победу в главной номинации одержал «Дом дракона», таким образом став достойным продолжателем дела «Игры престолов». Он сумел обойти числившуюся фаворитом фантастическую драму «Разделение», многократных победителей всего и вся «Корону» и «Озарка», а также зрительского любимчика «Сола».

Танец «Уэнсдей», к сожалению, не помог ей одолеть команду темнокожих учителей из «Начальной школы „Эбботт“», а Эван Питерс таки получил награду за роль серийного гомофоба в нашумевшем сериале «Монстр: История Джеффри Дамера». Не ушли без статуэток также Зендея («Эйфория»), Кевин Костнер («Йеллоустоун»), Аманда Сайфред («Выбывшая») и Дженнифер Кулидж («Белый лотос»).

Полный список победителей «Золотого Глобуса 2023» в области телевидения выглядит так:

Лучший сериал (драма)

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

Лучший сериал, мини-сериал или телефильм

Лучший актёр драматического сериала

Лучшая актриса драматического сериала

Имельда Стонтон («Корона»)

Эмма Дарси («Дом Дракона»)

Зендея («Эйфория»(/tv/euphoria/))

Лора Линни («Озарк»)

Хилари Суонк («Аляска Дэйли»)

Лучший актёр комедийного сериала

Лучшая актриса комедийного сериала

Лучший актёр мини-сериала или телефильма

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Лучшая актриса второго плана (драма или комедия)

Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Элизабет Дебики («Корона»)

Джанелл Джеймс («Начальная школа „Эбботт“»)

Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)

Лучший актёр второго плана (драма или комедия)

Джон Литгоу («Старик»)

Джонатан Прайс («Корона»)

Джон Туртурро («Разделение»(/tv/severance/))

Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа „Эбботт“»)

Генри Уинклер («Барри»)

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)