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«Золотой Глобус 2023»: «Дом дракона» признан лучшим драматическим сериалом

Источник: HBO

Голливудская ассоциация иностранной прессы раздала «Золотые Глобусы» лучшим сериалам года, и победу в главной номинации одержал «Дом дракона», таким образом став достойным продолжателем дела «Игры престолов». Он сумел обойти числившуюся фаворитом фантастическую драму «Разделение», многократных победителей всего и вся «Корону» и «Озарка», а также зрительского любимчика «Сола».

Танец «Уэнсдей», к сожалению, не помог ей одолеть команду темнокожих учителей из «Начальной школы „Эбботт“», а Эван Питерс таки получил награду за роль серийного гомофоба в нашумевшем сериале «Монстр: История Джеффри Дамера». Не ушли без статуэток также Зендея («Эйфория»), Кевин Костнер («Йеллоустоун»), Аманда Сайфред («Выбывшая») и Дженнифер Кулидж («Белый лотос»).

Полный список победителей «Золотого Глобуса 2023» в области телевидения выглядит так:

Лучший сериал (драма)

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

Лучший сериал, мини-сериал или телефильм

Лучший актёр драматического сериала

Лучшая актриса драматического сериала

Лучший актёр комедийного сериала

Лучшая актриса комедийного сериала

Лучший актёр мини-сериала или телефильма

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Лучшая актриса второго плана (драма или комедия)

  • Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
  • Джулия Гарнер («Озарк»)
  • Элизабет Дебики («Корона»)
  • Джанелл Джеймс («Начальная школа „Эбботт“»)
  • Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)

Лучший актёр второго плана (драма или комедия)

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

Теги
Дом ДраконаМонстр: История Джеффри ДамераЭйфория
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