«Золотой Глобус 2023»: «Дом дракона» признан лучшим драматическим сериалом

Голливудская ассоциация иностранной прессы раздала «Золотые Глобусы» лучшим сериалам года, и победу в главной номинации одержал «Дом дракона», таким образом став достойным продолжателем дела «Игры престолов». Он сумел обойти числившуюся фаворитом фантастическую драму «Разделение», многократных победителей всего и вся «Корону» и «Озарка», а также зрительского любимчика «Сола».
Танец «Уэнсдей», к сожалению, не помог ей одолеть команду темнокожих учителей из «Начальной школы „Эбботт“», а Эван Питерс таки получил награду за роль серийного гомофоба в нашумевшем сериале «Монстр: История Джеффри Дамера». Не ушли без статуэток также Зендея («Эйфория»), Кевин Костнер («Йеллоустоун»), Аманда Сайфред («Выбывшая») и Дженнифер Кулидж («Белый лотос»).
Полный список победителей «Золотого Глобуса 2023» в области телевидения выглядит так:
Лучший сериал (драма)
- «Корона»
- «Дом Дракона»
- «Разделение»(/tv/severance/)
- «Лучше звоните Солу»
- «Озарк»
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Уэнсдэй»
- «Начальная школа „Эбботт“»
- «Убийства в одном здании»
Лучший сериал, мини-сериал или телефильм
- «Белый лотос»(/tv/whitelotus/)
- «Выбывшая»
- «Монстр: История Джеффри Дамера»(/tv/dahmermonsterthejeffreydahmerstory/)
- «Пэм и Томми»
- «Чёрная птица»
Лучший актёр драматического сериала
- Джефф Бриджес («Старик»)
- Кевин Костнер («Йеллоустоун»(/tv/yellowstone/))
- Адам Скотт («Разделение»(/tv/severance/))
- Диего Луна («Андор»)
- Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
Лучшая актриса драматического сериала
- Имельда Стонтон («Корона»)
- Эмма Дарси («Дом Дракона»)
- Зендея («Эйфория»(/tv/euphoria/))
- Лора Линни («Озарк»)
- Хилари Суонк («Аляска Дэйли»)
Лучший актёр комедийного сериала
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
Лучшая актриса комедийного сериала
- **Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“») **
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Дженна Ортега («Уэнсдэй»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
Лучший актёр мини-сериала или телефильма
- Тэрон Эджертон («Чёрная птица»)
- Колин Фёрт («Лестница»)
- Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
- Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»(/tv/dahmermonsterthejeffreydahmerstory/))
- Себастиан Стэн («Пэм и Томми»)
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма
- Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
- Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
- Джулия Робертс («Газлит»)
- Аманда Сайфред («Выбывшая»)
- Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)
Лучшая актриса второго плана (драма или комедия)
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
- Элизабет Дебики («Корона»)
- Джанелл Джеймс («Начальная школа „Эбботт“»)
- Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)
Лучший актёр второго плана (драма или комедия)
- Джон Литгоу («Старик»)
- Джонатан Прайс («Корона»)
- Джон Туртурро («Разделение»(/tv/severance/))
- Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа „Эбботт“»)
- Генри Уинклер («Барри»)
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)
- Ф. Мюррэй Абрахам («Белый лотос»(/tv/whitelotus/))
- Донал Глисон («Пациент»)
- Пол Уолтер Хаузер («Чёрная птица»)
- Ричард Дженкинс («Монстр: История Джеффри Дамера»(/tv/dahmermonsterthejeffreydahmerstory/))
- Сет Роген («Пэм и Томми»)
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)
- Клэр Дэйнс («Флейшман в беде»)
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»(/tv/whitelotus/))
- Обри Плаза («Белый лотос»(/tv/whitelotus/))
- Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»(/tv/dahmermonsterthejeffreydahmerstory/))
- Дэйзи Эдгар Джонс («Под знаменем небес»)
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