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Это финал: Барри Аллен и его команда на свежем постере сериала «Флэш»

На просторах сети появился свежий постер девятого — финального — сезона легендарной (по меркам телеканала The CW) фантастической экшен-драмы «Флэш». И осознание этого приятного факта явственно отражается на лице исполнителя главной роли Гранта Гастина. Парня можно понять и за него нужно порадоваться.

Финальный забег сверхскоростного жителя Централ-Сити стартовал 8 февраля.

Постеры сериала «Флэш»

И всем поклонникам сериала никак нельзя пропустит грандиозное событие — в заключительной телеглаве их ждёт воссоединение галвного героя с другими супергероями — Оливером Куинном (Стивен Амелл), Барри Джоом Дигглом (Дэвид Рэмси) и Уолли Уэстом (Кинан Лонсдейл).

Теги
ГалереяФлэш
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Источник фотографий: Depositphotos

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