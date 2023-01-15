 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Критики обругали «Вавилон» Дэмьена Шазелла «Да ну на хер» — Джеймс Кэмерон высказался о появлении Мэтта Дэймона в «Аватаре» Чёрная кошка крадёт что-то очень крутое в новой совместной истории с Мэри Джейн Восхищённая Ана де Армас: актриса решила больше не жаловаться на боль после съёмок с Киану Ривзом Премьерный трейлер One Piece Odyssey
• • •
 
СЕРИАЛЫ
302

Оливер Куинн, Барри Аллен и их команда на съёмках финала «Флэша»

Вот они, спасители мира во всей своей красе. Исполнитель роли Джона Диггла Дэвид Рэмси опубликовал у себя в соцсетях фото со съёмочной площадки девятого — заключительного — сезона «Флэша». Вместе с ним на снимке поместились остальные герои Стрелавёрса — Оливер Куинн (Стивен Амелл), Барри Аллен (Грант Гастин) и Уолли Уэст (Кинан Лонсдейл).

Увидеть парней в деле все жалеющие смогут 8 февраля, но речь не о всех персонажах — Стрела, например, вернётся аж в девятом эпизоде.

Промо-арт сериала «Флэш»

Съёмки девятого эпизода как раз сейчас и ведутся в Ванкувере. Вышедший на днях трейлер сообщил, что супергероям в который раз предстоит спасать мир. Думается, на меньшее зрители и не рассчитывали.

Теги
Флэш
Комментарии

Ещё на эту тему

11Барри Аллен спасает мир в трейлере финального сезона «Флэша» 6Стивен Амелл рассказал о возвращении Стрелы в финале «Флэша»

Тоже интересно

2Рогатый Джейсон Момоа, хрюшка-игрушка и остальные на персонажных постерах «Страны сна» 1«Деятельность Бога в мире без богов» — первые подробности небанального исекая 0Вскрываем Монополии в третьем, тематическом выпуске 2Эдди Мансон вдарит рок в первом спин-оффе серии ужастиков «Тихое место» 0Рецензия и отзывы на фильм «Вавилон»

Далее на КГ

1
«Пришлось заставлять» — Джеймс Кэмерон не позволил Леонардо Дикаприо отказаться от роли в «Титанике»
 2
Канал TNT отказался от четвёртого сезона триллера «Сквозь снег»
 0
Ужасный сосед Том Хэнкс и бравый пилот Джерард Батлер умудряются зарабатывать в прокате при живом «Аватаре 2»
 1
Создатели ужастика «М3ГАН» уже готовят новый хоррор про ночные купания в бассейне
 7
Джеймс Кэмерон объяснил, чем «Аватар» отличается от супергероики
 4
Эротическая драма «Содержанки» продолжается — вышел трейлер четвёртого сезона
 0
Фрэнклин Сэйнт строит империю в трейлере шестого сезона наркодрамы «Снегопад»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «М3ГАН»
 0
Самая продаваемая манга в Японии за декабрь 2022 года
 0
«Невеста чародея» — трейлер и дата выхода второго сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Спин-офф «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишон будет «эпической историей любви»
 
У «Властелина колец. Колец власти» всё плохо с молодой аудиторией
 
Кино Антонио Бандерас и Сальма Хайек зажигают в свежем трейлере «Кота в сапогах: Последнего желания»
 
Создатель «Теории большого взрыва» рассказал о главном недостатке Пенни в начальных сезонах проекта
 
Кино Джеки Чан обещает: «Час пик 4» уже в разработке
 
Кино Уилл Смит бежит из рабства на войну в свежем трейлере «Освобождения» Антуана Фукуа
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
1Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
23ЕВА – 511: (Не)херовая мера измерения
 
8Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 548: «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Жестокая ночь», первый взгляд на Алису Селезнёву
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru