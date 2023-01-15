Оливер Куинн, Барри Аллен и их команда на съёмках финала «Флэша»

Вот они, спасители мира во всей своей красе. Исполнитель роли Джона Диггла Дэвид Рэмси опубликовал у себя в соцсетях фото со съёмочной площадки девятого — заключительного — сезона «Флэша». Вместе с ним на снимке поместились остальные герои Стрелавёрса — Оливер Куинн (Стивен Амелл), Барри Аллен (Грант Гастин) и Уолли Уэст (Кинан Лонсдейл).

Увидеть парней в деле все жалеющие смогут 8 февраля, но речь не о всех персонажах — Стрела, например, вернётся аж в девятом эпизоде.

Съёмки девятого эпизода как раз сейчас и ведутся в Ванкувере. Вышедший на днях трейлер сообщил, что супергероям в который раз предстоит спасать мир. Думается, на меньшее зрители и не рассчитывали.