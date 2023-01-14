Эротическая драма «Содержанки» продолжается — вышел трейлер четвёртого сезона

Продолжаем тему современных проституток. Отечественный видеосервис START выкатил трейлер четвёртого сезона эротической драмы «Содержанки» о гламурной жизни гражданок с пониженной социальной ответственностью и повышенными запросами к жизни. Свежие эпизоды начнут выходить 16 февраля.

На форму в Питере собираются старые знакомые, у которых новая жизнь. Катя (Александра Ревенко) вышла замуж за Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) наслаждается свободой, а Лена Широкова (Дарья Мороз) явилась на мероприятие, преследуя какие-то свои интересы. Ситуация обостряется, когда одного из влиятельных гостей форума обнаруживают убитым.