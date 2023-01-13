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Барри Аллен спасает мир в трейлере финального сезона «Флэша»

Если кто-либо надеялся на нечто невероятное или оригинальное (ну а вдруг такие наивные люди существуют?) в девятом — заключительном — сезоне «Флэша», то появившийся в сети трейлер финала эти надежды быстро похоронит. Барри Аллен (Грант Гастин) всего лишь снова спасает мир. И продолжит он это делать 8 февраля.

Ну и все интересующиеся уже в курсе, что в одиночку он такую миссию не потянет, поэтому пригласит поучаствовать в ответственном мероприятии всех, кому сможет дозвониться. Оливер Куинн (Стивен Амелл), например, не поленился поднять трубку и обязательно явится на зов братюни. А там и остальные подтянутся.

И свежий постер с главным бегунком:

Постеры сериала «Флэш»
Теги
ВидеоФлэш
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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