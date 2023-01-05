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Золотые сапожки на постере финального сезона «Флэша»

Ясно же, что провожать одного из главных супергероев телевселенной DC будут по-королевски. Даже модные золотистые сапожки с молниями по такому важному случаю презентовали — пара сверхпрочных сапог-скороходов красуется на свежем плакате девятого — заключительного — сезона фантастического экшена «Флэш».

Уже известно, что в последних эпизодах (их будет тринадцать) на огонёк к титульному персонажу Гранта Гастина среди прочих заглянут Дэвид Рэмси (Джон Диггл), Кинан Лонсдейл (Уолли Уэст), Сендхил Рамамурти (Рэмси Россо) и легендарный Стивен Амелл в образе Оливера Куинна из «Стрелы» — сериала, положившего начало Arrowverse и, вообще-то, сольному сериалу Барри Аллена.

Теги
Флэш
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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