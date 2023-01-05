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СЕРИАЛЫ
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Суперкоманда выслеживает фюрера в трейлере второго сезона «Охотников»

Русские убили Гитлера? И кто-то верит в эти сказки? Не смешите, ведь всем известно, что такая миссия под силу только бравым американцам. Стриминговый сервис Amazon выкатил трейлер второго сезона криминальной драмы «Охотники» с Логаном Лерманом и Аль Пачино. Финальные эпизоды продюсерского проекта Джордана Пила стартуют 13 января.

Сюжет в жанре альтернативной истории посвящён миссии необычной команды охотников из Нью-Йорка. Главные герои отыскивают и уничтожают высокопоставленных нацистов, сбежавших после Второй мировой войны в Штаты, где планировали построить Четвёртый рейх. Но их главная цель — выживший Гитлер.

В сериале Дэвида Вейла и Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») также снялись Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер.

Теги
ВидеоОхотники
Комментарии (10)

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