Прикончить Гитлера — герои идут по следу главной жертвы в тизере второго сезона «Охотников»

Раз уж зло не дремлет, то и охотникам на оное подобная роскошь противопоказана. Стриминговый сервис Amazon выкатил тизер второго — финального — сезона криминальной драмы «Охотники» с Логаном Лерманом и Аль Пачино в главных ролях. Сериал вернётся на экраны 13 января.

Драма в жанре альтернативной посвящена миссии необычной команде охотников из Нью-Йорка. Главные герои отыскивают и уничтожают высокопоставленных нацистов, сбежавших после Второй мировой войны в Штаты, где планировали построить Четвёртый рейх.

В актёрском составе сериала также значатся Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Шоураннеры — Дэвид Вейл и Никки Тоскано («Мотель Бейтсов»). Продюсером проекта значится Джордан Пил.