Кровь, кишки и школьная жизнь — вышел тизер спин-оффа «Пацанов»

Добро пожаловать в специализированное учебное заведение для суперлюдей. Стриминговый сервис Amaon опубликовал тизер сериала «Поколение „Ви“» по вселенной прославленных «Пацанов», и связь с оригинальным проектом прослеживается уже в видеоролике. Точной даты выхода у проекта пока нет, но премьеру обещают в следующем году.

События спин-оффа разворачиваются в единственном в США колледже для юных супергероев под эгидой Vought International. В центре внимания — молодые обладатели сверхспособностей, жёстко соревнующиеся за лучшие контракты в лучших городах страны. Проект описывают как «Голодные игры» в декорациях школьного сериала.

В основной каст вошли Патрик Шварценеггер, Шелли Конн, Шон Патрик Томас, Мэдди Филлипс, Джаз Синклер, Александра Кастильо, Марко Пигосси и Лондон Тор. Сценаристом и шоураннером выступает исполнительный продюсер «Пацанов» Крэйг Розенберг. Среди исполнительных продюсеров спин-оффа — шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, а также Сет Роген и Эван Голдберг.