Элли и Джоэл бегут от монстров в трейлере экшен-триллера «Одни из нас»

Контрабандист и его бесценный груз отправляются в смертельно опасное путешествие. Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер постапокалиптического триллера «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси, которую наконец-то осмелился полноценно, не пряча в тенях, представить в роли Элли.

Премьера экранизации игры The Last of Us состоится 15 января.

События экшен-триллера разворачиваются в ближайшем будущем. Человечество почти вымерло от страшной эпидемии. В мире победившего грибка суровый контрабандист Джоэл и его юная спутница отправляются в смертельно опасное путешествие по лежащим в руинах США.

В сериале также снимаются Анна Торв, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс. Первый сезон сняли Ясмила Жбанич и Али Аббаси по сценарию креативного директора игры Нила Дракмана и Крэйга Мазина.