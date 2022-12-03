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Элли и Джоэл бегут от монстров в трейлере экшен-триллера «Одни из нас»

Контрабандист и его бесценный груз отправляются в смертельно опасное путешествие. Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер постапокалиптического триллера «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси, которую наконец-то осмелился полноценно, не пряча в тенях, представить в роли Элли.

Премьера экранизации игры The Last of Us состоится 15 января.

События экшен-триллера разворачиваются в ближайшем будущем. Человечество почти вымерло от страшной эпидемии. В мире победившего грибка суровый контрабандист Джоэл и его юная спутница отправляются в смертельно опасное путешествие по лежащим в руинах США.

В сериале также снимаются Анна Торв, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс. Первый сезон сняли Ясмила Жбанич и Али Аббаси по сценарию креативного директора игры Нила Дракмана и Крэйга Мазина.

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Источник фотографий: Depositphotos

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